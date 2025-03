Leila expõe hipocrisia da Conmebol ao boicotar sorteio da Libertadores

O racismo e o machismo da Conmebol são expostos por Leila Pereira quando ela se posiciona contra a instituição e decide boicotar um dos principais eventos da entidade — o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, afirmou Milly Lacombe, no UOL News, do Canal UOL.

A medida foi tomada pela dirigente palmeirense em protesto contra o episódio de racismo envolvendo o atacante Luighi, do sub-20 da equipe, durante um jogo da Libertadores sub-20. Ela considerou 'rídicula' a punição dada pela Conmebol ao Cerro Porteño, mandante da partida em que o atleta palmeirense foi alvo do crime.

É histórico, sem precedentes. A Leila Pereira mostra duas hipocrisias da Conmebol, primeiro essa luta contra o racismo feita no departamento de marketing, para inglês ver. E segundo, o machismo.

Se ela não vai, não tem mulher. Vai ter um monte de homem, um monte de homem branco, decidindo, sorteando, se lambendo, que é a cara do futebol no mundo. Acho que a Leila está corretíssima. Ela tinha avisado que é boa de briga. E parece que é mesmo

Milly Lacombe

