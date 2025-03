Jornal espanhol vê Real e Mbappé melhores sem Vini: 'futebol mais coletivo'

O jornal espanhol Sport escreveu que o Real Madrid jogou melhor sem a presença de Vinícius Júnior no último jogo. O brasileiro foi poupado por cansaço e só entrou no segundo tempo da vitória de virada sobre o Villarreal, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Segundo o jornal, o futebol do Real Madrid se apresentou mais coletivo sem Vini Jr em campo. "O brasileiro foi reserva contra o Villarreal por cansaço, e os atacantes desfrutaram muito mais sem ele, compartilhando a bola com um futebol coletivo".

Os atacantes se divertiram muito mais, apoiados pelos laterais e pelos meio-campistas. O Real Madrid foi um bloco solidário, no qual Mbappé se sentiu à vontade conectando com Rodrygo e Brahim. (?) Vinicius tomou o controle do ataque, driblando, mas sem golpear por sua falta de precisão nas conexões com Mbappé e Bellingham

O Real saiu atrás em visita ao Villarreal, levando um gol logo aos 7min de jogo. Não demorou, porém, para Mbappé mostrar seu faro de gol para virar a partida, com gols aos 17 e 23min.

Vini Jr. entrou só aos 15min do segundo tempo, na vaga de Brahim Díaz. O brasileiro foi bastante acionado, mas terminou o jogo sem finalizações e com apenas um cruzamento.

Vini x Mbappé

Outra reportagem do mesmo jornal ainda compara Vinícius a Mbppé. O texto diz que o jogador francês cresce de produção quando o brasileiro não está em campo.

Nos dez jogos em que Vinícius esteve ausente, Mbappé marcou 10 gols, 1 por partida, melhorando sua média nesta temporada de 0,7 por jogo. No entanto, na direção oposta, Vinicius não marcou nos quatro jogos que disputou sem o francês ao seu lado

Ainda segundo o Sport, Mbappé se conecta melhor com os companheiros do que o brasileiro. Os dados apontados pelo jornal concluem que Vini balança mais as redes em jogadas individuais.