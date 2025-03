Jogadores do Flamengo comemoram título carioca em festa no Jockey Club

Do UOL, no Rio de Janeiro

Jogadores, comissão técnica e diretoria do Flamengo comemoraram o título carioca em uma festa no Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os atletas foram para o local no bairro da Lagoa logo após o jogo no Maracanã, quando empataram em 0 a 0 com o Fluminense.

Arrascaeta, Léo Ortiz, Léo Pereira, o diretor José Boto e o presidente Luiz Eduardo Baptista foram alguns dos presentes. A festa contou com música ao vivo, familiares e a presença do troféu do Estadual.

Os jogadores vestiam uma camisa branca alusiva ao título. Ela continha a frase "39x campeão carioca" e a hastag #reidorio.

Léo Pereira postou um vídeo da festa e brincou: "Comemorar, né? Ninguém é de ferro...+1!".

O elenco tem folga hoje. A reapresentação acontece amanhã no Ninho do Urubu.

O Flamengo ficou com o título após vencer o duelo de ida por 2 a 1, o que lhe deu a vantagem do empate no jogo seguinte.