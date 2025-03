Inter Miami confirma lesão muscular de baixo grau em Messi após corte da seleção argentina

O surpreendente corte de Messi da relação final da convocação da Argentina para os importantes jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra o Uruguai, na sexta-feira, e depois diante do Brasil, dia 25, foi por lesão muscular.

Depois de ser noticiado que o astro estava ganhando uma folga na seleção nacional para cuidar de um desconforto, o Inter Miami, time do astro nos Estados Unidos, confirmou que exames de imagem realizados nesta segunda-feira apontaram para uma lesão de grau leve no adutor do camisa 10.

Messi havia defendido o Inter Miami normalmente contra o Atlanta United, pela Major League Soccer, neste domingo. Fez, inclusive, um gol na virada por 2 a 1 e permaneceu em campo até o fim, o que sugeria estar na lista final de Lionel Scaloni nesta segunda.

Mas o clube já havia informado à seleção argentina que o craque tinha um problema mais grave e que não daria tempo de ficar recuperado na rodada das Eliminatórias, como foi confirmado em nota oficial divulgada no começo da noite desta segunda-feira.

"O Inter Miami CF fornece uma atualização sobre a lesão do capitão Leo Messi apresentada pelo Baptist Health. Messi passou por uma ressonância magnética esta manhã para avaliar a extensão do desconforto na região dos adutores, que ele sentiu durante a partida de ontem à noite (domingo) contra o Atlanta United. Os exames confirmaram a presença de uma lesão de baixo grau no músculo adutor. Seu progresso clínico e resposta ao tratamento determinarão sua disponibilidade para a competição."