Hipismo: Yuri Mansur é bronze no GP de Hertogenbosch, na Holanda

A elite do hipismo mundial esteve a postos no GP de Hertogenbosch, na Holanda, abrindo o circuito do Grand Slam de Showjumping 2025, neste domingo. O brasileiro Yuri Mansur, com Miss Blue-Saint Blue Farm, conquistou a medalha de bronze.

Dos 39 conjuntos a postos somente três zeraram a 1ª passagem, a 1.60m, habilitando-se ao desempate do GP com 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões), em jogo.

Yuri Mansur, com sua égua Brasileira de Hipismo de 12 anos, fez mais uma ótima apresentação, mas acabou cometendo uma falta no último obstáculo em 43s08. Assim, o conjunto conquistaou a 3ª colocação.

O vice coube ao campeão olímpico britânico Scott Brash, com Hello Chadora Lady, uma falta, 41s57. Sagrou-se campeão o francês Simon Delestre, com Cayman Jolly Jumper, último em pista,

"Quando têm dois cavaleiros do calibre do Scott Brash e Simon Delestre depois da gente, não tem outro plano a não ser arriscar", comentou Yuri.