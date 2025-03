Guarani abre conversas para repatriar Pablo para a disputa da Série C do Brasileiro

O Guarani iniciou negociações para repatriar Pablo, jogador de 32 anos que pode atuar tanto como lateral-direito quanto como atacante. O atleta disputou o Paulistão 2025 pela Inter de Limeira, onde fez oito jogos e marcou um gol, e agora aguarda novas reuniões para definir seu futuro.

Pablo é um velho conhecido da torcida do Guarani. Revelado pelo clube em 2010, passou pelo time de Campinas até 2012, retornando posteriormente entre 2020 e 2021. Ao todo, soma 83 partidas com a camisa do clube e enxerga o retorno como uma chance de atingir a marca de 100 jogos pela equipe paulista.

Após sair do Guarani em sua primeira passagem, o jogador passou por Oeste, América-MG, Atlético-MG, CRB, Coritiba, além do futebol japonês e português. Em seu retorno ao clube em 2020, atuou mais avançado, sendo utilizado como ponta-direita. Depois, defendeu Chapecoense, Operário-PR, Santo André, Vitória e Ituano.

No Ituano, Pablo sofreu uma grave lesão no joelho, o que o afastou dos gramados por um longo período. Ele retornou pela Inter de Limeira no primeiro bimestre deste ano e agora pode reforçar o Guarani na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do clube vê Pablo como uma opção versátil, já que ele pode ser utilizado em duas funções diferentes dentro do elenco: lateral-direito e ponta-direita.

Com a Série C do Brasileirão se aproximando, o Guarani trabalha para reforçar o elenco e montar um time competitivo na busca pelo acesso. Pablo surge como um nome de experiência e identificação com o clube, e as conversas devem avançar nos próximos dias.