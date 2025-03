Goleiro do Santos, Diógenes comemora oportunidade em amistoso

O Santos venceu em seu último teste antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe praiana goleou o Coritiba por 4 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba, em amistoso.

Diógenes, atual terceiro goleiro do elenco santista, recebeu alguns minutos do técnico Pedro Caixinha. O guarda-redes entrou no lugar de Gabriel Brazão no segundo tempo da partida. Ele celebrou a oportunidade.

"Apesar de ter sido por pouco tempo, fico muito feliz de poder jogar com essa camisa, independente se é amistoso ou campeonato. Vestir a camisa do Santos é muito importante. Fico feliz de sair com a vitória e sem tomar gol" disse Diógenes, ao Canal Goat.

O goleiro de 24 anos entrou em campo quando aos 30 minutos, pouco antes do quarto gol do Alvinegro Praiano. Mesmo com pouco tempo de jogo, o atleta pôde fazer duas boas defesas, ambas após cabeceios, e conseguiu evitar o segundo gol do Coxa.

Formado nas categorias de base do Santos, Diógenes integra o elenco profissional do Santos desde 2021, mas passou a ganhar mais espaço no ano passado. Além do amistoso deste domingo, o goleiro também soma um jogo pela Série B. Ele foi titular na vitória sobre o Ituano, por 2 a 0, em outubro de 2024.

O Santos de Diógenes volta a campo no dia 30, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).