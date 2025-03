Fonseca quebra mais recordes e inicia semana em busca de título ainda maior

Aos 18 anos, João Fonseca acrescenta novos recordes a sua ainda breve carreira com a vitória no Challenger de Phoenix, ontem, após bater Alexander Bublik na decisão por 2 sets a 0.

O que aconteceu

O carioca se tornou o segundo jogador mais jovem da América do Sul a conquistar três títulos do ATP Challenger Tour, com 18 anos e seis meses. Ele superou Guillermo Coria (18 anos e 10 meses) e fica atrás apenas de Juan Martin Del Potro, que atingiu o feito aos 17 anos e 10 meses.

João Fonseca também passa a ser o quinto jogador mais jovem a vencer mais de um Challenger em uma única temporada desde 2018, ficando atrás de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime e Holger Rune.

Outro recorde alcançado com o título de Phoenix é o de primeiro jogador a vencer um ATP 250, um Challenger 175 e um Challenger 125 na mesma temporada. Em 2025, ele já conquistou o ATP de Buenos Aires, o Challenger de Camberra e, agora, o Challenger de Phoenix.

João Fonseca vem quebrando recorde atrás de recorde em 2025. Em Buenos Aires, ele se tornou o brasileiro mais jovem a vencer um torneio de ATP. Ele também passou a ser o terceiro jogador mais novo a vencer um jogo da competição, com 18 anos e cinco meses, superando ninguém menos que Rafael Nadal (18 anos e 8 meses) e ficando atrás só de Jose Acasuso (18 anos e 4 meses) e Richard Gasquet (17 anos e 8 meses) — mas apenas Fonseca foi campeão do evento na ocasião.

O carioca de 18 anos agora tem pela frente mais um Masters 1000, que seria a sua maior conquista na carreira até aqui. Ele disputa o Miami Open, ainda sem data definida de estreia. A expectativa é que ele entre em quadra a partir de sexta-feira (21).

João Fonseca disputou o primeiro Masters 1000 da carreira na semana retrasada, em Indian Wells. Ele foi eliminado na segunda rodada por Jack Draper, que desbancou Carlos Alcaraz na semifinal e foi campeão após bater o dinamarquês Holger Rune na grande decisão.

O brasileiro já aparece no 60º lugar do ranking da ATP, com 955 pontos. Ele ganha 20 posições após os resultados da última semana e aparece na melhor colocação de sua carreira, superando o 68º lugar de sua semana pós-título em Buenos Aires.