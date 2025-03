Flamengo anuncia TV com novo nome, elenco famoso e mira top 10 mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou na manhã de hoje a refundação de sua TV. Com novo nome e um elenco famoso de jornalistas, o Rubro-Negro estipulou metas ambiciosas e quer ser uma das dez maiores do mundo.

O que aconteceu

Antes "Fla TV", agora ela foi rebatizada para "Flamengo TV". O slogan é "A Mais Querida". Também foi alterado o logotipo e os layouts do canal no Youtube.

Os principais nomes serão o narrador João Guilherme (ex-Fox) e a apresentadora Dani Boaventura (ex-ESPN). O ex-jogador de basquete Olivinha será comentaristas nas transmissões da modalidade.

Novos programas foram anunciados. Toda segunda será transmitido o "Nação News", um conteúdo de notícias apresentado por Dani Boaventura. O "Mengo Cast", às sextas, terá um formato de podcast com apresentação de João Guilherme e o humorista Reikrauss. "Por Dentro do Ninho" trará bastidores e curiosidades do CT Ninho do Urubu. O "Memengo" será de humor e apresentado por Reikrauss.

Estou muito emocionado. Comecei a minha carreira no dia 8 de novembro de 1988 e, neste momento, estou sentindo algo, profissionalmente falando, que nunca senti em oportunidade alguma. E eu já vivi coisas muito legais. É exatamente por isso que eu estou aqui, porque eu tenho convicção que este projeto ele vai ser o início de uma nova era na comunicação esportiva do Brasil, vai ampliar e solidificar esse imenso mercado que está tendo no início da televisão de clubes no Brasil

João Guilherme

A Flamengo TV fará transmissão ao vivo e com imagens dos jogos do Campeonato Brasileiro para o exterior. A exibição será feita por outra plataforma, e não no Youtube. Serão transmitidos para todo o Brasil e mundo também jogos da base, futebol feminino e outras modalidades.

Além dos estúdios no Maracanã e Ninho, o Rubro-Negro também construirá um na Gávea. A gestão da TV, que era feita por uma empresa terceirizada, agora será feita pelo clube.

Acho importante colocarmos a paixão, o amor que todo mundo sabe, ou quem não sabia está descobrindo, que tenho pelo Flamengo neste projeto, que é incrível. A possibilidade de criar uma TV do zero foi o que me seduziu. Eu tenho muito carinho, muita gratidão por tudo que eu já vivi na minha vida, e eu acho que todas as pessoas me prepararam para esse lugar que eu vou ocupar a partir de agora

Dani Boaventura

Além de mirar o top dez mundial, a Flamengo TV quer atingir dez milhões de inscritos. Atualmente há cerca de sete milhões, já sendo a maior do Brasil.