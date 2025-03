Filipe Luís exalta chance de encarar Simeone e Jesus e vê Mundial de Clubes como sonho no Fla

Após conquistar o Campeonato Carioca em cima do Fluminense neste domingo, e ver seu nome cantado nas arquibancadas, Filipe Luís já percebe o peso que o Mundial de Clubes, com seu novo formato, vai ter diante da expectativa que tem criado pelo seu trabalho. Em entrevista ao site da Fifa, ele disse já estar pensando no torneio e afirmou que espera ter a chance de realizar um sonho: poder enfrentar Diego Simeone e Jorge Jesus, seus mentores na carreira de treinador.

O comandante argentino continua à frente do Atlético de Madrid, comandou Filipe Luís na Espanha, e tem uma grande influência no seu modo de lidar com os atletas nesta nova fase de sua carreira. Já Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, é seu "guru" no que diz respeito à forma de o time jogar nas quatro linhas.

Questionado sobre uma eventual possibilidade de encará-los em um cruzamento do torneio, Filipe Luís mostrou ser movido a desafios. "Seria muito especial enfrentá-los. A parte boa é que eu conheço eles, e eles ainda não conhecem como eu trabalho (como treinador). Jogar contra esses treinadores, como Simeone e como Jorge, que foram os caras que me inspiraram realmente para poder hoje estar aqui onde eu estou, é muito especial. Principalmente o Simeone. Foram oito anos sob o seu comando. Ele tem uma influência e um impacto muito grandes na minha vida. Para mim seria especial poder enfrentá-lo", afirmou o treinador flamenguista.

Com uma larga experiência internacional, Filipe Luís também destacou o Chelsea, clube onde teve uma passagem vitoriosa, como uma "prova de fogo" que gostaria de ter na competição. Ciente da importância do torneio e da expectativa da torcida, ele se apoia na entrosamento que tem com o elenco do Flamengo para tentar fazer o melhor possível.

"O Chelsea tem um time excelente e pratica um futebol muito forte. Um dos melhores da Europa É dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressiona alto, então eles vão com certeza causar muitas dificuldades. Tenho a chance de disputar um torneio desse como técnico e estamos nos preparando muito", afirmou.

Torcedor declarado do Flamengo e satisfeito com o elenco que tem em mãos, Filipe se definiu como um profissional ambicioso e pretende fazer dessa identificação com o clube, um algo a mais para buscar o objetivo de ir o mais longe possível.

"Estou liderando o clube do meu coração, que eu amo, onde me aposentei. E os jogadores são os atletas que me representam e representam toda essa nação. Queremos fazer um grande campeonato porque temos um grande elenco para isso", disse.

Aos 39 anos e com um início promissor em seu time de coração, ele traçou um rápido perfil sobre o seu trabalho e o que pretende à beira do campo. "Sou um trabalhador. Ambicioso. Sou um cara que quero chegar longe sempre, em tudo o que eu faço. Nada me para até eu não esgotar todas as possibilidades que eu tenho para atingir o objetivo. Como treinador, sou um principiante, mas estou trabalhando muito para poder me desenvolver", disse.