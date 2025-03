Filipe Luís cita privilégio de disputar Mundial com o Flamengo e espera "choque cultural" nos EUA

Após o Flamengo conquistar o 39º título de Campeonato Carioca no último domingo, a Fifa realizou uma entrevista com Filipe Luis. O treinador do Rubro-Negro falou sobre a disputa do Mundial de Clubes, que será em junho, nos Estados Unidos.

Como o torneio é uma uma novidade no futebol, o técnico, que pendurou as chuteiras em 2023, não teve a oportunidade de participar. Agora no banco de reservas, ele destacou o privilégio que será dirigir o Flamengo nesta nova competição da Fifa.

"Um campeonato novo como o Mundial de Clubes, como é esse campeonato que vai ter agora na metade do ano, eu não tive a possibilidade de disputar como jogador porque não existia. Então, estou tendo a oportunidade de disputar como técnico e liderando o clube do meu coração, o clube que eu amo, o clube em que me aposentei", disse.

"São os jogadores que me representam e representam toda essa nação, então é um privilégio muito grande estar disputando e espero que possamos fazer um grande campeonato, porque acredito que temos um grande elenco para isso", completou o treinador.

As expectativas para o ambiente durante a competição são positivas e, para Filipe Luis, acontecerá um "choque cultural" entre as torcidas.

"Vivi um pouco dessa festa na Copa do Mundo, onde a gente sente o carinho do torcedor do nosso país nesses jogos, e eles se encontram com os torcedores dos outros países. Então, eu acredito que vai ser um choque cultural muito grande, mas uma experiência única para esses torcedores que vão nos acompanhar. E essa energia é importantíssima para que os jogadores possam se sentir motivados", analisou.

Carioca Champions for the 39th time. ? pic.twitter.com/wPeVpShKIU ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) March 16, 2025

"Aonde o Flamengo for, sempre tem torcedor, em qualquer lugar. Seja nos Estados Unidos, na Europa, ou na África. Entre 40 e 50 milhões de torcedores que acompanham a equipe de uma forma muito apaixonada. Então, sabemos que vamos ter esse apoio do nosso torcedor, e queremos deixá-los orgulhosos", ampliou.

Em um momento de nostalgia, o treinador relembrou a conquista do Brasil na Copa do Mundo de 1994, que também aconteceu em solo americano. "Tenho uma lembrança muito forte, dessa final do Tetra contra a Itália (1994). Quando foi para os pênaltis, toda a minha família de mãos dadas, rezando, na casa da minha vó."

"Eu fiz uma amizade muito grande com ele, onde ele foi protagonista dessa seleção. E depois, também tive a oportunidade de jogar no estádio da final, na Copa América de 2016 nos Estados Unidos. Então, eu sempre penso que o futebol proporciona momentos únicos. E é um privilégio muito grande poder viver todas essas possibilidades que o futebol nos oferece", finalizou.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes da Fifa no dia 16 de junho contra o Espérance, da Tunísia. No Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a partida começa às 22h (de Brasília).