Filipe Luís celebra título do Flamengo no Carioca e diz: "Eu quero mais!"

O Flamengo superou o Fluminense na final do Campeonato Carioca pelo placar agregado de 2 a 1, com placar em branco no jogo deste domingo. Filipe Luís celebrou a conquista a campanha da equipe na competição e comentou sobre a dificuldade de disputar clássicos no Carioca.

É O INEVITÁVEL, O INANULÁVEL, O IRRESISTÍVEL FLAMENGO NO TOPO DO RIO DE JANEIRO MAIS UMA VEZ.

UMA VEZ FLAMENGO, TRINTA E NOVE VEZES FLAMENGO!

"Estou extremamente feliz. O Flamengo é um time que me proporciona a possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, mas proporciona a possibilidade. Estou muito orgulhoso do nosso trabalho, dos meus jogadores, do esforço que eles fizeram na pré-temporada e em toda essa trajetória. Eu sou um cara muito ambicioso, eu quero mais!', afirmou o comandante.

Filipe também mencionou a dificuldade enfrentada no estadual pela grande quantidade de clássicos que são disputados em um curto intervalo de tempo. Também comentou sobre a pressão das narrativas em torno desses jogos.

"Conseguimos usar o Carioca como uma pré-temporada. Os oito clássicos em 12 jogos foi algo complicado, isso tem um desgaste emocional muito grande. Eu sinto que quando você ganha um clássico, você não é valorizado. Sempre o juiz roubou, ou teve a falta, o pênalti... sempre tem alguma desculpa que não dá o valor necessário para as vitórias e para as grande atuações. Isso me deixa extremamente triste. Os jogadores sentem esse peso emocional", completou.

Este foi o 39º título do Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra lidera o Rio de Janeiro em títulos, com seis a mais do que o Fluminense, segundo colocado. O Vasco possui 24 e o Botafogo 21 conquistas.

O próximo jogo do Mengão será a estreia do clube no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. O jogo será no Maracanã, no dia 29 de março (sábado), às 21h (de Brasília).