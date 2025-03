Fifa divulga a quarta edição de seu relatório informativo sobre o futebol feminino

Nesta segunda-feira, a Fifa publicou a quarta edição do Setting the Pace, o seu relatório informativo de benchmarking que fornece informações sobre os fatores que impulsionam o sucesso de clubes e ligas de futebol feminino.

Após o lançamento das três primeiras edições, que se concentraram nas 30 a 34 principais ligas de futebol feminino do mundo, a quarta edição marca uma evolução significativa, pois vai além do setor de elite do esporte e passa a abranger três "níveis" de ligas de futebol feminino. No total, o relatório monitora diretamente 86 ligas e 669 clubes, traçando um panorama cada vez mais preciso do cenário global do futebol feminino de clubes.

A quarta edição do relatório foi aberta à participação de cada uma das 211 federações afiliadas à Fifa, com base no fato de que uma liga de futebol feminino de primeira linha está em funcionamento no seu país. Essa medida foi tomada pela Fifa para garantir que informações e dados aprimorados pudessem ser coletados globalmente em seis áreas principais: esporte, governança, cenário financeiro, engajamento dos torcedores, dados e digital e assuntos relacionados às jogadoras.

A expansão do conjunto de dados e seu subsequente lançamento têm o objetivo de ajudar clubes, ligas e partes interessadas em todo o mundo a compreender melhor as melhores práticas e tendências predominantes nas ligas de futebol feminino mais bem-sucedidas do mundo, além de fornecer ferramentas e recomendações para apoiar as ligas em todos os estágios do processo de profissionalização.

"Este mês, a Fifa anunciou os cronogramas e formatos de duas novas competições mundiais de clubes femininos", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "À medida que embarcamos no desenvolvimento desses torneios, é igualmente importante que ofereçamos insights e recursos às partes interessadas no futebol feminino para que, juntos, possamos construir sobre as bases sólidas já existentes. A Fifa utilizará as descobertas para criar programas personalizados que ajudarão as Associações Membro a continuar a profissionalizar o futebol feminino - isso é fundamental à medida que embarcamos em uma nova era para o futebol feminino de clubes no cenário global."

À luz das amplas descobertas detalhadas no relatório, a quarta edição do Setting the Pace oferece 15 recomendações para consideração de ligas e clubes. Essas recomendações abrangem todas as seis áreas temáticas e incluem opiniões sobre a duração das temporadas, trajetórias de jogadoras e treinadoras, proteção, desenvolvimento de estratégias, contratos, regulamentos de maternidade, transmissão e mídia social e muito mais.

Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa, acrescentou: "Uma das principais conclusões do relatório é que, em 86 ligas e 669 clubes, apenas 22% dos treinadores são mulheres. Embora não possamos melhorar esse número da noite para o dia, ao descobrir e analisar os dados, podemos entender onde precisamos continuar a investir, implementar e talvez até mesmo evoluir nossos programas de desenvolvimento de treinadores femininos para abrir mais oportunidades para as mulheres e capacitar todos que trabalham no futebol feminino - dentro e fora do campo."

Em dezembro do ano passado, a entidade anunciou o Benchmarking Global das Ligas Femininas como um novo programa dentro de sua estrutura do Programa de Desenvolvimento Feminino até 2027 - o ano da próxima Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil. Ao se comprometer a realizar pesquisas regulares e aprofundadas sobre o futebol feminino de clubes e a fornecer informações adicionais às Associações Membro por meio de um painel digital dedicado, a Fifa ressaltou seu compromisso de ajudar a melhorar a qualidade geral e a competitividade das ligas femininas em todo o mundo por meio de pesquisas e análises intencionais e perspicazes.