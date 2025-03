FIA anuncia testes de deflexão da asa traseira 'mais rigorosos' já no GP da China

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou um comunicado nesta segunda-feira confirmando que realizará um novo teste "mais rigoroso" de deflexão da asa traseira já no próximo fim de semana, quando ocorre o GP da China. A decisão da entidade ocorreu logo após a corrida de abertura da temporada na Austrália, neste domingo, em Melbourne.

A FIA havia solicitado a utilização de câmeras pelas equipes para o monitoramento das deformações dos carros na pista durante os treinos livres em Melbourne. E, após analisar as filmagens, a FIA chegou à conclusão que há motivos suficientes para que um teste mais rigoroso seja introduzido na asa traseira superior no próximo evento em Xangai. Foi confirmado, contudo, que todos os monopostos correram de maneira legal em Melbourne.

Em GP com chuva, o pole position o britânico Lando Norris, da McLaren, cruzou em primeiro, seguido pelo tetracampeão do mundo, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e pelo compatriota George Russell, da Mercedes.

"Conforme comunicado anteriormente, entre o final da temporada de 2024 e o início da temporada de 2025, a FIA exerceu a autoridade que lhe é concedida pelo Artigo 3.15.1 do Regulamento Técnico para introduzir novos ou mais desafiadores testes de deflexão de carga para a asa dianteira (da Corrida 9, Grande Prêmio da Espanha), a asa traseira superior e a asa traseira da viga", informou a entidade, na nota oficial.

"Além disso, a FIA solicitou às equipes que usem câmeras nas sessões de treinos livres para monitorar as deformações na pista exibidas pelos carros durante o Grande Prêmio da Austrália. Após analisar as imagens das deformações da asa traseira combinadas com as deflexões estáticas medidas dentro da garagem da FIA em Melbourne, a FIA concluiu que existem bases suficientes para que um teste mais rigoroso seja introduzido a partir do próximo Grande Prêmio da China na asa traseira superior."

A FIA explicou os motivos para os novos testes. "Mais especificamente, o Artigo 3.15.17, introduzido em 2025, afirma que se 75kg de carga vertical forem aplicados em qualquer extremidade do plano principal da asa traseira, a distância entre o plano principal e o flap (também conhecida como 'slot gap') não deve variar em mais de 2 mm", seguiu, já anunciando uma boa redução.

"A partir do próximo Grande Prêmio em Xangai, esse limite será reduzido para 0,5 mm. Devido ao curto aviso para Xangai, apenas uma tolerância de 0,25 mm será adicionada a esse novo limite. As equipes foram informadas sobre esse teste revisado na manhã desta segunda-feira, 17 de março."

O Grande Prêmio da China acontecerá neste próximo fim de semana, com os treinos começando na sexta-feira, dia 21, com a definição do grid no dia seguinte e a corrida ocorrendo na madrugada de domingo, 23 de março (no horário brasileiro).