Ex-judoca bronze em Tóquio muda de carreira e vira jogadora de futebol

A judoca ucraniana Daria Bilodid, de 24 anos, decidiu mudar de carreira e agora será jogadora de futebol.

Daria, que foi medalha de bronze no judô nas Olimpíadas de Tóquio, foi anunciada pelo Metalist 1925, da Ucrânia.

O que aconteceu

Após uma trajetória de sucesso no judô, a medalhista olímpica Daria Bilodid trocou a faixa preta da modalidade por um par de chuteiras. A ex-judoca foi anunciada oficialmente como a nova jogadora do time feminino do Metalist 1925.

Daria era embaixadora do clube da cidade de Carcóvia, no leste da Ucrânia. No Instagram, o Metalist anunciou que a parceria entre a atleta e o clube atingiu um novo patamar.

Daria é oficialmente jogadora da equipe. Ela já assinou o contrato e se juntará ao time para os treinos Metalist 1925, no Instagram

O Metalist afirma que a transferência é um passo em direção à popularização do futebol feminino. O clube acredita que a ex-judoca possa contribuir para a equipe "por meio de sua mentalidade vencedora, mas também no campo de futebol".

No judô, Daria foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, na categoria até 48 kg. A ucraniana também é bicampeã mundial e europeia na modalidade.