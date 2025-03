Dorival Júnior projeta duelos da Seleção contra Colômbia e Argentina: "Dois grandes jogos"

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Mané Garrincha. O técnico Dorival Júnior destacou a importância da partida e falou sobre a dificuldade dos adversários nesta data-Fifa.

"As últimas três datas-Fifa foram fundamentais para que começássemos a buscar uma recuperação dentro da competição. Espero que continuemos evoluindo, com a Seleção começando a encorpar dentro de uma competição tão importante e que requer um cuidado especial, principalmente neste momento, contra dois excelentes adversários. Teremos com certeza dois grandes jogos", disse Dorival Júnior em entrevista à CBF TV.

ISSO É BRASIL! ??? ? DAVID LUIZ, RAPHINHA E NEYMAR JR no top 3 GOLAÇOS contra a Colômbia? A contagem regressiva para mais uma etapa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 começou! No dia 20 de março, em Brasília, a Arena BRB Mané Garrincha será o palco de mais um desafio.... pic.twitter.com/90hzCjU4x8 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 10, 2025

Com 18 pontos conquistados, a Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição nas Eliminatórias. O Brasil está invicto há quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates no período. No entanto, a equipe do técnico Dorival Júnior vem de resultados decepcionantes contra Venezuela (1 a 1) e Uruguai (1 a 1).

Depois de encarar a Colômbia, 4ª colocada, com 19 pontos, o Brasil viaja para visitar a Argentina no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Atuais bicampeões da Copa do América e campeões do Mundo, os argentinos lideram as Eliminatórias, com 25 pontos somados.

"São equipes tradicionais e que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana está num processo de evolução, com jogadores muito interessantes, alguns do futebol brasileiro e outros pelo futebol mundial. A Argentina é a última seleção campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América e merece todo o respeito. Espero que estejamos muito bem preparados para que façamos dois grandes jogos", projetou o treinador.

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, palco do jogo contra a Colômbia nesta quinta-feira, também recebeu a partida entre Brasil e Peru, no dia 15 de outubro de 2024. Na ocasião, a Seleção Brasileira goleou por 4 a 0 diante de mais de 60 mil torcedores.

"O clima que tivemos na partida anterior, a aceitação do povo, a integração e a interação que existiram foram importantíssimos e chamaram muito a atenção. Nós contamos com o apoio do torcedor, que com certeza vai estar presente e lotando o Estádio Mané Garrincha. Teremos um belo espetáculo e um grande jogo contra um grande adversário. Não tenho dúvidas de que a Seleção Brasileira fará uma bela apresentação. Contamos muito com o apoio de cada um de vocês", finalizou Dorival Júnior.