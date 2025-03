Cuiabá anuncia a contratação do zagueiro Guilherme Mariano, ex-Inter de Limeira

O Cuiabá anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Guilherme Mariano. Vindo da Inter de Limeira, o zagueiro assinou com o Dourado até o final de 2028. O atleta chega para reforçar a equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada.

"Agradeço muito a Deus pela oportunidade, este é mais um grande desafio na minha vida. Pedi esta chance de jogar em um grande clube como o Cuiabá e ele realizou, agora é trabalhar forte e focar nos objetivos do clube" disse o atleta de 25 anos.

Gui Mariano, como é chamado, também fez uma análise sobre seu estilo de jogo e suas características dentro de campo.

"Dentro de campo me entrego muito. Por mais que eu seja um zagueiro alto tenho muita velocidade, mas o meu forte é a bola aérea. Vou procurar fazer muitos gols com a camisa do Cuiabá, quero ajudar tanto defendendo quanto atacando", analisou.

Revelado pelo Comercial, o defensor acumula passagens por Matonense, Pouso Alegre, Metropolitano-SC, Ituano e Inter de Limeira, clube pelo qual já disputou 10 partidas neste ano.

Este é o nono reforço do Cuiabá para a temporada. Antes de Guilherme, o Dourado já havia anunciado o goleiro Arthur Bittencourt, os laterais Sander e Léo Ataíde, o zagueiro Nathan, o meia Ruan Oliveira e os atacantes Yamil Asad, Pedrinho e Juan Christian.