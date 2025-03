Corinthians tem folga dupla após maratona de jogos e ganha tempo para recuperar elenco

O Corinthians ganhou folga de dois dias após a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, pelo jogo da ida da final do Campeonato Paulista. O elenco, agora, ganha tempo para se recuperar fisicamente depois de uma longa maratona de jogos.

O Timão entrou em campo nove vezes nos últimos 30 dias e viu jogadores acumularem problemas físicos. A equipe, neste período, precisou dividir atenções entre o Paulistão e a fase preliminar da Libertadores. Agora, terá dez dias de descanso e preparação para a segunda partida da decisão estadual.

Durante a data Fifa, o principal objetivo da comissão técnica de Ramón Díaz é recuperar os lesionados. Igor Coronado, por exemplo, tem uma lesão no tendão do adutor da perna direita e vive a expectativa de voltar a ficar à disposição para o segundo Derby.

Outro que receberá atenção especial do clube será Rodrigo Garro. O meia vinha atuando no sacrifício por conta de dores no joelho direito e não saiu do banco de reservas no jogo de ida da final do Paulistão. Ele foi preservado por Ramón e Emiliano Díaz pelo incômodo e também em virtude do gramado sintético do Allianz.

O Corinthians deve se reapresentar na quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, para dar início à preparação para o clássico decisivo contra o Palmeiras. O duelo está agendado para o dia 27 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Nos próximos dias, os treinos do Timão não terão as presenças de André Carrillo (Peru), José Martínez (Venezuela), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador) e Memphis Depay (Holanda), convocados às suas respectivas seleções.

Com a vitória de 1 a 0 na ida, o Corinthians só precisa de um empate para quebrar o jejum de seis anos e voltar a ser campeão. Em caso de derrota por um gol de diferença, o título paulista será decidido nos pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá a taça ao Palmeiras.