Corinthians faz um Paulistão 10 vezes melhor que o Palmeiras, diz Arnaldo

O Corinthians é o melhor time do Paulistão 2025 e merece o título, disse o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O Corinthians faz um campeonato 10 vezes melhor que o Palmeiras. O Corinthians faz um Campeonato Paulista em que ele merece ser campeão pelo campeonato que faz. O Palmeiras não merece.

O Corinthians leva esse campeonato de uma forma diferente de todos os outros desde o início — só perdeu aquele jogo para o São Paulo.

E o Corinthians mostrou grande poder de recuperação em relação a [eliminação na] Libertadores, inclusive físico, porque jogou na quarta-feira à noite atrás do resultado, e Palmeiras jogou na segunda-feira.

Arnaldo Ribeiro

O Timão bateu o Verdão por 1 a 0 no Allianz Parque e abriu vantagem na final do Paulista. O jogo de volta acontece no dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena, após a pausa da Data Fifa.

O Corinthians joga para ser campeão diante de sua torcida e sair da fila de títulos, que dura desde 2019.

Caso contrário, se tomar a virada, verá o Palmeiras ser tetracampeão seguido — um recorde na era profissional do Paulistão.

Memphis pela primeira vez correu atrás da bola no Corinthians, diz Juca

Memphis Depay correu muito no Allianz Parque e foi decisivo para a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão, afirmou o colunista Juca Kfouri.

Para o Corinthians, se tivessem proposto um 0 x 0, o Corinthians tinha pegado de cara, e foi o que ele conseguiu no primeiro tempo. No segundo, aparentou que não conseguiria, mas fez o gol, achou o belo gol [de Yuri Alberto] no passe do Memphis.

Memphis que, justiça seja feita, pela primeira vez desde que está no Corinthians ralou, correu atrás da bola, não esperou a bola no pé. Parece ter entendido do que se tratava ontem no estádio do Palmeiras.

O Corinthians conseguiu no gramado artificial, sem o Garro poupado por causa disso, contra a torcida do Palmeiras, uma vitória maiúscula.

Juca Kfouri

