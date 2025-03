Corinthians fará 'intertemporada' para decisão e prepara Yuri e Garro 100%

O Corinthians fará uma "intertemporada" na Data Fifa com objetivo de deixar Rodrigo Garro e Yuri Alberto 100% para o jogo de volta contra o Palmeiras na final do Paulistão, informou a repórter Lívia Camilo no De Primeira.

Garro lida com uma lesão crônica no joelho e foi poupado no primeiro jogo da decisão, e Yuri foi substituído com dores no ombro após fazer o gol que deu vantagem de 1 a 0 ao Timão.

Os dois protagonistas, Yuri e Garro, não foram convocados, então vão ter esses oito dias, contando a partir de quarta-feira, quando eles retornam às atividades no CT, porque ganharam dois dias de folga depois do Dérbi.

São oito dias para recuperação, trabalhando o físico, treinando, vão ficar inclusive alguns dias no CT, dormindo no hotel, que já é um esquema que essa comissão técnica faz desde o ano passado, quase como uma intertemporada.

Então, é um momento para recuperação e o foco dessa data FIFA é trazer Garro 100% para a segunda partida, para o jogo de volta da final.

Lívia Camilo

Yuri tem problema no ombro, mas jogará

A repórter do UOL explicou que Yuri Alberto tem um problema nos ligamentos no ombro direito e deve fazer tratamento à base de fisioterapia.

O Yuri Alberto teve uma situação curiosa. Ele já tem um problema no ombro direito há bastante tempo. Teve uma lesão, mas não precisou fazer cirurgia e na época conseguiu a correção só com fisioterapia.

Eu conversei com fontes do CT, conversei com a assessoria do Corinthians também, para entender o porquê dessa dor no ombro que ele citou depois da partida — ele foi inclusive substituído por conta dessa dor.

Esse incômodo voltou a aparecer numa viagem de avião, na viagem para a Venezuela na pré-Libertadores: ele dormiu de mau jeito no avião, a informação é essa. A partir daí ele voltou a sentir esse incômodo e a dor para a dividida de bola tem sido bem difícil no lado direito.

Lívia Camilo

Apesar das dores, Yuri deve estar pronto para o Dérbi decisivo na Neo Química Arena, no dia 27, às 21h35 (de Brasília), valendo o título paulista.

Ou seja, ele está jogando no sacrifício, sim. Isso quer dizer que ele está com uma lesão? Não. É um problema antigo e que volta a aparecer, mas é uma situação pontual.

Com a recuperação, com a fisioterapia, com os trabalhos no CT, ele deve estar 100% para o jogo da final.

Lívia Camilo

