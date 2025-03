Brasileiros caem em grupos acessíveis na Copa Sul-Americana; veja todos

A Conmebol realizou hoje, em sua sede em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da próxima fase da Copa Sul-Americana 2025.

O que aconteceu

A Sul-Americana conta com sete brasileiros neste ano. O Corinthians foi o último do país classificado à competição, após queda na pré-Libertadores por 3 a 2 no agregado para o Barcelona-EQU.

A fase de grupos está prevista para acontecer entre 2 de abril e 28 de maio. A competição acontece até 22 de novembro, para quando está marcada a final do torneio.

Veja os grupos da Sul-Americana 2025

Grupo A

Independiente (ARG)

Guaraní (PAR)

Nacional Potosí (BOL)

Boston River (URU)

Grupo B

Defensa y Justicia (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Cerro Largo (URU)

Vitória

Grupo C

América de Cali (COL)

Huracán (ARG)

Racing (URU)

Corinthians

Grupo D

Grêmio

Godoy Cruz (ARG)

Sportivo Luqueño (PAR)

Atlético Grau (PER)

Grupo E

Cruzeiro

Palestino (CHI)

Unión de Santa Fe (ARG)

Mushuc Runa (EQU)

Grupo F

Fluminense

Unión Española (CHI)

Once Caldas (COL)

GV San José (BOL)

Grupo G

Lanús (ARG)

Vasco

Academia Puerto Cabello (VEN)

Melgar (PER)

Grupo H

Atlético-MG

Caracas (VEN)

Cienciano (PER)

Deportivo Iquique (CHI)