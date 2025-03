Conselho do COI garante boxe na disputa dos Jogos Olímpicos de Los Amgeles em 2028

O boxe será disputado nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. A modalidade foi incluída no programa esportivo dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 (LA28) após proposta do Conselho Executivo (EB) do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a 144ª Sessão do COI, que se reunirá esta semana em Costa Navarino, na Grécia.

A decisão do EB do COI segue a recomendação feita pela Comissão do Programa Olímpico e o reconhecimento provisório concedido em fevereiro de 2025 pelo EB do COI ao World Boxing como a Federação Internacional (IF) dentro do Movimento Olímpico que rege o esporte do boxe em nível mundial.

O boxe não foi incluído no programa esportivo inicial dos Jogos de Los Angeles aprovado pela Sessão do COI em fevereiro de 2022 devido às preocupações então em andamento em torno da então Federação Internacional, a Associação Internacional de Boxe (AIBA), acusada de corrupção. Após a retirada do reconhecimento da AIBA em 22 de junho de 2023, a inclusão do boxe no programa esportivo permaneceu em espera.

A competição de boxe de Paris 2024 e seus torneios de qualificação foram organizados sob a autoridade da Unidade de Boxe de Paris 2024, uma força-tarefa criada pelo COI. Esta decisão foi tomada para proteger a participação dos atletas nos Jogos Olímpicos.

Em Paris-2024, 68 Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs) foram representados na competição de boxe, com a Equipe Olímpica de Refugiados do COI e 31 NOCs diferentes conquistando medalhas nos 13 eventos. Esta foi a maior proporção de NOCs competindo por medalha em um esporte nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No ano passado, o COI deixou claro que as Federações Nacionais de Boxe tinham que chegar a um consenso em torno de uma nova Federação Internacional para que o boxe fosse incluído no programa esportivo dos Jogos Olímpicos LA28.

Após uma avaliação dos vários critérios relativos à governança e à integridade esportiva, o Conselho Executivo do COI decidiu, em 26 de fevereiro, reconhecer provisoriamente o World Boxing, que atualmente é composto por 84 Federações Nacionais nos cinco continentes.