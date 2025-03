Conmebol nega pedido do Palmeiras sobre tabela da Liberta e vê retaliação

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Palmeiras pediu, mas a Conmebol negou a promessa de que não haverá jogos do time brasileiro pela Libertadores no dia 1º de abril.

O UOL apurou que a iniciativa do clube paulista foi tentar evitar que a estreia na fase de grupos aconteça já na terça-feira da semana que começa a competição continental.

O que a Conmebol analisou

Essa negativa, na visão da Conmebol, ajuda a encorpar um movimento da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, contra a atual gestão da entidade sul-americana.

Sobre a tabela, na perspectiva da Conmebol, não foi possível atender o pedido palmeirense porque o sorteio da fase de grupos ainda nem tinha acontecido.

De todo modo, a entidade entende que o detalhamento da tabela é resultado da definição das emissoras detentoras dos direitos de transmissão.

Esse quebra-cabeça é montado a partir dos cruzamentos de cada rodada — o que depende logicamente do próprio sorteio.

Assim, a Conmebol não fez promessas prévias ao Palmeiras e, nos bastidores, vê o boicote da presidente Leila Pereira ao sorteio de hoje como mais um elemento na guerra política. Uma espécie de retaliação.

Da parte do Palmeiras, Leila disse que não irá ao Paraguai em protesto contra a punição (considerada branda) ao Cerro Porteño, após o episódio de racismo contra o atacante Luighi, na Libertadores Sub-20.

Vale lembrar que a revolta de Leila também envolveu a sugestão ao futebol brasileiro de deixar a Conmebol e se filiar à Concacaf — confederação que reúne Américas do Norte, Central e Caribe.

Por que tentar mexer na data?

Para o Palmeiras, seria importante iniciar um efeito dominó nas datas entre o fim de março e o começo de abril.

Se tivesse a garantia de que não jogaria no dia 1º de abril, o Palmeiras poderia alegar junto à CBF que o duelo com o Botafogo, na primeira rodada do Brasileirão, poderia sair do dia 29 (sábado) para o dia 30 de março (domingo).

Isso geraria um descanso a mais para o time paulista, que fará a segunda partida da final do Estadual no dia 27 (quinta-feira).

A final do Paulistão foi marcada para dia 27, apesar de a CBF dizer na divulgação do calendário de que as partidas dos Estaduais deveriam acontecer, no máximo, até dia 26 (quarta).

A ideia era justamente evitar proximidade ao Brasileirão — apesar da data Fifa do dia 25 ameaçar a presença de quem estiver convocado para suas respectivas seleções.

Ao Palmeiras, desenha-se uma maratona. E pior: precisando virar a final do Paulista, já que perdeu para o Corinthians no jogo de ida, em casa, por 1 a 0.