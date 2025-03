Conmebol define grupos da Sul-Americana; confira a chave do Corinthians

A Conmebol realizou na noite desta segunda-feira o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. A competição conta com sete clubes brasileiros.

O Corinthians ficou no Grupo C, com América de Cali (COL), Huracán (ARG) e Racing (URU).

Nos potes, Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio foram cabeças de chave. O Vasco estava no pote 2, enquanto Corinthians e Vitória ficaram no pote 4. Durante o sorteio, equipes do mesmo país não podiam ficar no mesmo grupo, mesmo se esses clubes vieram da Libertadores, como o Timão.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentarão em duelos de ida e volta dentro das próprias chaves. O time que tiver a melhor campanha em cada grupo (A a H) classificam-se às oitavas de final. Os que ficarem em segundo lugar disputam os playoffs das oitavas com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

Confira os grupos da Copa Sul-Americana de 2025:

Grupo A: Independiente (ARG), Guaraní (PAR), Nacional Potosí (BOL), Boston River (URU)



Grupo B: Defensa y Justicia (ARG), Universidad Católica (EQU), Cerro Largo (URU), Vitória (BRA)



Grupo C: América (COL), Huracán (ARG), Racing (URU), Corinthians (BRA)



Grupo D: Grêmio (BRA), Godoy Cruz (ARG), Sportivo Luqueño (PAR), Atlético Grau (PER)



Grupo E: Cruzeiro (BRA), Palestino (CHI), Unión (ARG), Mushuc Runa (EQU)



Grupo F: Fluminense (BRA), Unión Española (CHI), Once Caldas (COL), San José (BOL)



Grupo G: Lanús (ARG), Vasco (BRA), Academia Puerto Cabello (VEN), Melgar (PER)



Grupo H: Atlético-MG (BRA), Caracas (VEN), Cienciano (PER), Deportivo Iquique (CHI)