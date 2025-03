Como o Corinthians parou Estêvão e o Palmeiras no Allianz? PVC explica

Com Rodrigo Garro poupado, Ramón Díaz mudou o esquema com a entrada de Romero e bloqueou as alas na vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, Raniele jogou como líbero e Romero e Memphis foram posicionados abertos pelos lados, armando o Corinthians no 5-4-1.

O que o Ramón fez ontem? Ele fez o bloco baixo, como disse o Abel, mas ele mudou o sistema com o Romero. O Raniele faz o primeiro volante e volta pra entrar na defesa, então ele faz linha de cinco muitas vezes.

Aí você faz Romero na direita e Memphis na esquerda, com Carrillo meia-direita e José Martínez meia-esquerda. Essa mudança bloqueia o lado. O que foi que aconteceu no lance do gol do Corinthians? Onde é que está o Estêvão? Está no meio porque não tem espaço do lado.

O Angileri marcou muito bem, com o auxílio do Memphis marcando o Mayke, que bloqueia os lados. Quando bloqueia os lados -- embora o Palmeiras tenha conseguido jogar pelos lados, por exemplo, naquela bola que o Estêvão vai no fundo, rola, o Veiga bate e o Matheuzinho salva --, o Estêvão vai buscar o jogo por dentro.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou que o time de Abel abusou das bolas aéreas porque não conseguiu achar espaço pelos flancos.

E foi ao tentar forçar o jogo por dentro que Estêvão perdeu a bola e cedeu o contra-ataque que gerou o gol de Yuri Alberto, com passe de Memphis.

O Palmeiras fez 40 cruzamentos porque não conseguiu jogar pelo lado, então você levanta a bola na área. Foram 40 cruzamentos: 30 errados, 10 certos. Porque estava difícil jogar pelo lado. O Ramón bloqueou os lados.

Vem o jogo pra dentro, vai o jogo pro lado e você não consegue entrar. E você faz o levantamento, volta a bola pro meio, o Estêvão perde a bola e sai o contragolpe. Sai o gol do Corinthians.

Paulo Vinícius Coelho

