Com assistência no Derby, Memphis alcança mais uma meta no Corinthians e receberá novo bônus

O Corinthians saiu na frente na grande final do Campeonato Paulista. No último domingo, o Alvinegro venceu o rival Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, no jogo de ida da decisão. Com assistência de Memphis Depay, Yuri Alberto balançou as redes para dar o triunfo ao Timão no Derby.

Com o passe dado para Yuri Alberto no clássico contra o Palmeiras, Memphis alcançou uma nova meta pelo Corinthians e garantiu mais uma 'bolada', como previsto em contrato assinado entre clube e jogador.

O acordo firmado entre Memphis e Corinthians prevê alguns bônus relacionados à performance. A assistência para o gol de Yuri foi a 20ª participação de gol de Memphis Depay com a camisa do Timão. Dessa forma, tendo alcançado este número, o holandês receberá o valor de R$ 1.575.201,00.

Em bônus, Memphis já soma mais pouco mais R$ 3 milhões. Isso porque o craque já tinha recebido este valor quando chegou a 15 participações em gols pelo time alvinegro - meta atingida com a assistência para Carrillo no duelo contra a Universidad Central-VEN, neste ano, no jogo de ida da segunda fase da Libertadores.

Conforme previsto em contrato, o camisa 10 corintiano, inclusive, ainda pode embolsar o valor de R$ 1.575.201,00. outras duas vezes caso alcance os números de 25 e 30 participações em gols pelo Timão.

Além disso, o possível título do Corinthians no Paulistão, que agora parece mais próximo, também pode render uma quantia milionária a Memphis. O holandês pode ativar mais uma das cláusulas estipuladas em seu contrato com o clube e receber quase todo o prêmio entregue pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao campeão.

Como já mencionado acima, o contrato do atacante com o clube do Parque São Jorge reúne bônus atrelados a metas. E se uma delas menciona números individuais, outra cita a conquista de títulos, independente de qual seja ele (Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana).

Caso alcance o feito, o Corinthians terá de repassar ao holandês nada mais nada menos do que R$ 4.725.603. A quantia é praticamente a mesma paga pela FPF à equipe que vencer o Paulista: R$ 5 milhões. Tal valor, porém, é referente apenas ao título da competição. O Timão assegurou uma cota de R$ 44 milhões somente pela participação no Estadual, garantindo um alto faturamento desde o início do torneio.

Mesmo assim, o alto valor investido em Memphis tem dado retorno em campo. Ao todo, o jogador marcou nove gols e distribuiu 11 assistências em 29 partidas disputadas pelo clube. Em coletiva após o Derby no último domingo, o auxiliar técnico Emiliano Díaz exaltou o desempenho recente do holandês, que tem sido alvo de críticas.

"Acho que além de treinador, é um jogador experiente, que jogou em todas as partes do mundo, jogou finais, e claro que tem que transmitir essa experiência. Isso é muito importante dentro do campo. Nos deixa muito felizes, porque tem sofrido muitas críticas e coisas que não merece. O torcedor tem que saber que ele está fazendo um esforço enorme para jogar. É o primeiro ano dele na América do Sul, com viagens de oito horas. Ele não está acostumado. Está acostumado a fazer pré-temporada de um mês, jogar Champions. Ele está fazendo com muita humildade, muita coragem, e é muito importante para nós dentro e fora do campo. Está se adaptando a uma liga que é uma loucura. Está fazendo um esforço sobre-humano. Não é fácil. Estou muito feliz por ele, porque merecia um triunfo assim. Que a torcida volte a acreditar, porque ele é um dos jogadores mais importantes que temos", comentou Emiliano.

"O que mais gostei de Memphis é a responsabilidade tática. Além de sua experiência e trajetória, o que trabalhamos nesses três, quatro dias, foi inteligência tática. Voltava para marcar o lateral, fez a jogada do gol. Essas são as coisas que servem. É um profissional e fez tudo muito bem. Estou muito feliz por ele", reiterou Ramón Díaz, técnico do Timão.

Volante do Corinthians, Raniele também defendeu Memphis na zona mista e trouxe mais detalhes sobre como é o dia a dia com o camisa 10, valorizando o companheiro.

"Eu acho que o que ele tem vivido ultimamente fala por si só. Ele voltou para a seleção agora, voltou focado. Ano passado, a chegada dele foi algo que deu muito ânimo para nós. Esse ano, ele está jogando um pouco mais recuado e podendo dar essas assistências. É um jogador que dispensa comentários. Acho que quanto mais falam, mais ele vai jogar. O dia a dia dele é sensacional. Entendo um pouco de inglês, então consigo compartilhar bastante da rotina com ele, poder conversar, trocar ideia. É um cara super humilde, o tempo inteiro nos orientando, um cara que aceita quando a gente cobra também. O que ele nos ajuda dentro de campo também é algo muito importante. Que ele continue vem fazendo o que vem fazendo e possa começar a marcar gols e ajudar a equipe", disse o volante.

Com Memphis, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O confronto de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro de Itaquera retornou à decisão do Estadual após cinco anos e, agora, busca encerrar um jejum incômodo: a equipe não conquista um título desde 2019, quando ergueu o Paulista. Além disso, o Timão também quer impedir o tetracampeonato inédito do rival.