Clube búlgaro faz um minuto de silêncio por jogador vivo e se desculpa

A partida entre Arda Kardzhali e Levski Sofia, pela 1ª divisão do Campeonato Búlgaro, foi antecedida por um minuto de silêncio. O 'homenageado' foi o zagueiro Petko Ganchev, com passagem pelo Arda — e que está vivo.

O que aconteceu

Ganchev tem 28 anos e disputa a segunda divisão do futebol búlgaro. De acordo com o jornal português A Bola, o próprio jogador entrou em contato com o ex-clube para que o erro fosse reparado.

No intervalo do jogo, o clube soltou uma nota nas redes sociais pedindo desculpas aos envolvidos. O Arda admitiu que recebeu informações falsas sobre o jogador e que não checou a veracidade delas.

Dentro de campo, a partida terminou empatada em 1 a 1. Petkov abriu o placar para o Levski Sofia, e Ivanov deixou tudo igual.