Charles Do Bronx aposta na aposentadoria de McGregor: "Os fãs devem esquecer"

O hipotético retorno de Conor McGregor ao octógono do UFC continua sendo um dos assuntos mais discutidos pela comunidade do MMA atualmente. Em meio à incerteza sobre o real interesse do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate em voltar à ativa, algumas figuras relevantes no mundo das lutas parecem estar pessimistas quanto ao desfecho positivo desta 'novela' para os fãs do astro irlandês.

Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking peso-leve do UFC, o brasileiro Charles Oliveira é um deles. Em entrevista ao site 'Oddspedia', 'Do Bronx' - como o paulista é conhecido - não ficou em cima do muro e deixou claro que, em sua opinião, a carreira de Conor McGregor como lutador chegou ao fim.

"Para ser sincero, não sei por que as pessoas ainda estão falando sobre Conor McGregor. Ele fez tudo o que queria fazer no esporte e agora opta por viver sua vida da maneira que está vivendo. Estávamos esperando pelo seu retorno, Michael Chandler estava esperando por cerca de dois anos, e ele não apareceu. Acho que os fãs devem esquecer o retorno de Conor McGregor, ele não vai lutar novamente", afirmou Charles.

Fim do interesse na superluta contra McGregor?

A firme declaração de Charles Do Bronx sobre o assunto parece colocar um ponto final também na sua própria expectativa de competir contra Conor McGregor em uma superluta no UFC. Anteriormente, quando ainda confiava no retorno da maior estrela do MMA aos octógonos, o paulista expressou publicamente - várias vezes - seu interesse em enfrentar o rival irlandês. Mas, ao que parece, nem mesmo o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' acredita nessa possibilidade.