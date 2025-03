CBF divulga tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. Contando com 16 equipes, será a primeira edição do torneio, que substitui o Brasileirão de Aspirantes. A primeira fase ocorrerá entre 26 de março e 14 de maio.

O novo torneio da CBF visa aumentar a competitividade da base. O maior objetivo da competição é incentivar a formação de jogadores nos times sem divisão na categoria sub-20. Participarão do campeonato os clubes posicionados da 21ª à 36ª posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2025.

As 16 equipes participantes estão separadas em duas chaves. Botafogo-SP, Ceará, CRB, Goiás, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória estão no Grupo A. Por sua vez, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Ituano, Operário-PR e Ponte Preta formam o Grupo B.

Os clubes participantes jogam entre si no grupo, em turno único, e os quatro melhores times de cada chave avançam às quartas de final.

No mata-mata (quartas, semi e final), as equipes se enfrentam em jogo único, com confrontos entre grupos, conforme campanha na primeira fase. Os três melhores times sobem à Série A 2026.

Confira a primeira rodada do Brasileirão Série B sub-20:

26 de março

Vitória x Sport - 15h - Barradão, Salvador (BA)



Ceará x Goiás - 15h - Franzé Moraes, Itaitinga (CE)



CRB x Sampaio Corrêa - 15h - Rei Pelé, Maceió (AL)



Chapecoense x Criciúma - 15h - Josué Anoni, Xanxerê (SC)



Operário x Brusque - 15h - Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)



Avaí x Coritiba - 15h - Ressacada, Florianópolis (SC)



Ponte Preta x Ituano - 15h - Coronel Francisco Vieira, Itapira (SP)



Vila Nova x Botafogo-SP - 15h30 - Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)