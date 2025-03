CazéTV transmitirá partidas do Mundial de Clubes deste ano, nos Estados Unidos

Foi anunciado nesta segunda-feira que a CazéTV entrou em acordo com a DAZN, dona dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes, para transmitir no Brasil partidas da competição, que será disputada no meio deste ano, nos Estados Unidos.

Esta será a primeira edição do Mundial com 32 equipes. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão representar o Brasil no torneio. As equipes serão divididas em oito grupos, com os dois primeiros colocados avançando para as oitavas de final. Os jogos serão realizados em 12 estádios em 11 cidades, a partir de 14 de junho.

A CazéTV terá os direitos de transmissão de mais da metade das partidas, incluindo todos os jogos das equipes brasileiras que participarão do torneio, 50% dos jogos das oitavas e das quartas de final, as duas semifinais e a final. No total, 39 dos 63 jogos da competição serão transmitidos ao vivo pelos canais da emissora no YouTube e em plataformas de streaming integradas (Samsung TV Plus, Mercado Play, Amazon Prime Vídeo).

Além disso, a CazéTV oferecerá cobertura em suas plataformas de redes sociais, com destaques dos jogos e conteúdo dos bastidores e terá uma programação especial para o torneio, com equipe dedicada no Brasil e nos Estados Unidos, além de uma equipe especializada para a cobertura nas redes sociais. A DAZN ainda vai exibir todos os jogos em diferentes idiomas e de forma aberta.