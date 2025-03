Casares celebra logística, mas prega seriedade após sorteio da Libertadores: "Não tem jogo fácil"

Na noite desta segunda-feira, o São Paulo conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O Tricolor enfrentará o Libertad, do Paraguai, o Talleres, da Argentina, e 0 Alianza Lima, do Peru. Em entrevista à ESPN, o presidente do clube, Julio Casares, pregou seriedade para passar de fase.

"O Talleres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil, então eu acredito que não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística, que com o nosso calendário é importante, mas serão jogos difíceis", destacou.

"Lima é (a viagem) mais distante, mas não é algo muito preocupante. Quem sabe agora o São Paulo consiga quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba, mas, na verdade, o São Paulo precisa encarar qualquer grupo como um grupo da morte, tem que entrar com muita seriedade pra fazer o máximo de ponto possível, porque isso vai trazer dividendos lá na frente", completou.

?? O Tricolor está no Grupo D da @LibertadoresBR de 2025! ?? São Paulo

?? Libertad

?? Talleres

?? Alianza Lima#GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/SXVI2epCNW ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 18, 2025

O mandatário também destacou que o São Paulo precisará ter um elenco preparado para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores simultaneamente.

"Eu reputo que todos os jogos da Libertadores hoje tem uma competitividade muito grande, e o São Paulo tem que encarar com muito respeito qualquer adversário e com muita determinação. O que vai marcar o sucesso é o grau de competitividade, porque um clube que tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil simultaneamente, vai ter que ter um elenco preparado para enfrentar essa maratona", finalizou.