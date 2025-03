Carol Gattaz desabafa após nova grave lesão no joelho: 'Tentando processar'

A central Carol Gattaz desabafou hoje, com um vídeo postado no Instagram, sobre a grave lesão sofrida na última sexta-feira, na vitória do Dentil/Praia Clube sobre o Abel Moda, pela Superliga feminina de vôlei

A jogadora de 43 anos, vice-campeã olímpica com a Seleção Brasileira em Tóquio, em 2021, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em 2023, ele teve o mesmo problema, mas no joelho direito.

A atleta contou que ainda tenta assimilar o problema. A equipe mineira não informou a previsão de recuperação, mas esse tipo de lesão leva até nove meses de afastamento para a recuperação completa.

"Estou aqui há alguns minutos tentando achar as palavras certas para expressar o que estou sentindo neste momento. Desde sexta-feira, quando aconteceu minha lesão, estou tentando processar tudo e entender alguns porquês. Dormindo e tentando acordar e pensar que tudo não passou de um pesadelo. Mas a gente tem que encarar a realidade", comentou Carol Gattaz.

"Eu já praticamente sabia o que tinha acontecido, a gente só não sabia a gravidade. Mais uma vez o ligamento cruzado, dessa vez a lesão foi um pouquinho pior, porque pegou menisco e ligamentos colaterais e medial também. Estou frustrada, obviamente, sei que qualquer atleta está sujeito a passar por isso, mas a gente nunca se conforma, e nunca acha que vai acontecer com a gente novamente em menos de dois anos. Sei que não vai ser fácil a recuperação, mas também sei como passar por ela", disse a atleta.

Renovação com o Praia Clube

A lesão de Carol Gattaz acontece menos de uma semana depois dela confirmar a renovação com o Praia Clube. A atleta chegou ao Praia na metade do ano passado, quando iniciou um novo ciclo em Uberlândia após escrever seu nome da história do Minas, clube pelo qual atuou por 10 anos e enfileirou taças, incluindo quatro Superligas e três Copas Brasil. Sua última temporada, 2023/2024, entretanto, ficou marcada pela ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.