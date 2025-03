Bruno Braz: Diretoria do Flamengo barrou negócio entre Lorran e Bragantino

Além das negociações frustradas com Estoril (Portugal) e CSKA (Rússia), Lorran também esteve perto de se transferir para dois times brasileiros, disse Bruno Braz, na Live do Clube.

O setorista do UOL informou que o jogador foi procurado por Fortaleza e Red Bull Bragantino. No primeiro caso, a negociação não avançou por escolha do atleta e seus empresários. No segundo, o Flamengo barrou a transferência.

Além disso, a postura de Lorran e de seu estafe irritou a diretoria do Flamengo a ponto de o clube colocar o jogador para treinar com o sub-20. No entanto, ele não disputou a Copa Libertadores da categoria, vencida pelo Flamengo neste domingo (17).

Resumidamente, chegou uma proposta do Estoril, de Portugal, e o Flamengo entendeu que era o mais interessante. [...] Ele e o estafe não se animaram. Tinha uma proposta do CSKA e a apuração que eu tenho é que, quando ele chegou ao aeroporto, inclusive tinha um médico do Flamengo que ia junto para os exames, eles desistiram.

Surgiu uma [proposta] do Fortaleza. O Marcelo Paz [CEO] veio pessoalmente ao Ninho do Urubu e, segundo fontes do Flamengo, de última hora o Lorran desistiu, apresentando uma proposta do Red Bull Bragantino, dizendo que preferia ir para lá.

E aí, o Flamengo, chateado com a postura dos empresários do Lorran, decidiu bater o martelo e dizer que ele não iria. [...] Agora, o Lorran está no sub-20, mas não jogou a Libertadores da categoria. Ele está em situação bem delicada no Flamengo.

Bruno Braz

