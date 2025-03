Atletas brasileiros treinam para Mundial Indoor de Atletismo na China

A delegação brasileira de atletismo já está treinando em Nanjing, na China, para competir no Mundial Indoor. A competição inicia nesta sexta-feira e termina no domingo. No Brasil, por causa do fuso horário, começará na noite desta quinta-feira.

Entre os 17 atletas convocados para o torneio, oito competiram nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ainda terão algumas novidades, como a saltadora Regiclécia Cândido da Silva e o velocista Thiago Gobbati.

Ao todo, o Mundial Indoor contará com 576 competidores (264 mulheres e 312 homens), de 127 países. O torneio acontecerá no Cubo de Nanjing, estádio no Centro de Treinamento de Esportes, no Novo Distrito de Jiangbei.

Nesse tipo de competição, o Brasil soma 17 medalhas conquistadas, sendo cinco ouros, seis pratas e seis bronzes. O último campeão do país foi em 2022, com o catarinense Darlan Romani no arremesso de peso no Mundial de Belgrado, na Sérvia.

Confira os convocados para o Mundial Indoor em Nanjing

Mulheres:

Anny Caroline de Bassi (IA Balneário Camboriú-SC) - nos 400 m

July Ferreira da Silva Abrão (Praia Clube-Exército-Futel-MG) -1.500 m

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 60 m

Micaela Rosa de Mello (UCA-SC) - 60 m com barreiras

Regiclécia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) - salto triplo

Homens:

Thiago Gobatti (AFEA-SP) - 60 m

Jadson Erick Soares Lima (EC Pinheiros-SP), 400 m

Matheus Lima (Pinheiros-SP) - 400 m

Guilherme Orenhas (IABC-SC) - 800 m

Eduardo de Deus (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - 60 m com barreiras

Rafael Pereira (AABLU-SC) - 60 m com barreiras

Almir dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo

Elton Junio dos Santos Petronilho (Pinheiros-SP) - salto triplo

Welington Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso

Willian Denilson Venâncio Dourado (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso

José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - heptatlo

Pedro de Oliveira (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - heptatlo