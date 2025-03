Athletico-PR protesta contra arbitragem em reunião com Federação Paranaense

Nesta segunda-feira, o Athletico-PR formalizou um protesto à Federação Paranaense de Futebol, reivindicando um pênalti não marcado no empate de 1 a 1 com o Maringá, no último domingo, pela partida de ida da semifinal do Estadual. O clube ainda fez reclamações acerca das condições do campo do Estádio Willie Davids.

O protesto foi realizado em uma reunião envolvendo Rodrigo Possebon, diretor de futebol do Furacão, Hélio Curi Filho, presidente da Federação Paranaense de Futebol, e Anderson Carlos Gonçalves, presidente da comissão de arbitragem.

O Athletico-PR divulgou uma nota citando os pontos apresentados durante a reunião. Além das reclamações, o clube pediu publicamente uma punição à equipe de arbitragem da partida, por conta de um pênalti não marcado aos 22 minutos do segundo tempo. A direção da equipe rubro-negra não concordou com a análise do VAR e julgou o lance como "claro".

Nota oficial: Reunião na Federação Paranaense de Futebol Na tarde desta segunda-feira, o Diretor de Futebol do Athletico Paranaense, Rodrigo Possebon, esteve na sede da Federação Paranaense de Futebol, em reunião com o presidente da entidade, Hélio Curi Filho, e o presidente da... pic.twitter.com/d9llHnJ8vM ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 18, 2025

A Federação Paranaense reconheceu a necessidade de maior rigor nas fiscalizações nas condições dos gramados das equipes e informou que reforçará as medidas de controle. Contudo, o órgão organizador do Estadual não se pronunciou sobre a reclamação de pênalti do Athletico-PR.

A volta da semifinal ocorrerá nesta quarta-feira. O Athletico-PR recebe o Maringá às 20h (de Brasília) e mira sua terceira final consecutiva, buscando o tricampeonato. O vencedor do duelo enfrenta o ganhador de Operário e Londrina, que decidem a outra vaga nesta terça-feira.