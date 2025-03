Após vitória no UFC, Priscila Pedrita desabafa contra hate e faz apelo aos fãs

Ninguém está imune a críticas, ainda mais figuras públicas como os atletas de alto rendimento. Ao longo de suas carreiras, estes profissionais acabam tendo que aprender a conviver com comentários negativos sobre seus desempenhos esportivos - sejam eles justos ou injustos. Porém, por mais que se tornem 'calejados', muitos deles fariam de tudo para trocar o 'hate' pelo apoio dos fãs, como parece ser o caso da lutadora do UFC Priscila Pedrita.

Desde sua estreia na principal organização de MMA do planeta, em 2018, Priscila teve que lidar com comentários depreciativos. Na ocasião, a atleta carioca sofreu uma enxurrada de críticas por conta de sua derrota para Valentina Shevchenko, que viria a se consolidar como campeã peso-mosca (57 kg) do UFC e uma das maiores lutadoras de toda a história. Sete anos depois, Pedrita continua sua caminhada no Ultimate e ainda recebe críticas pesadas de parte dos fãs do esporte, especialmente nos momentos de baixa, como ocorreu em uma recente sequência de resultados negativos.

Por isso, depois deixar para trás a má fase com uma vitória por nocaute sobre Josiane Nunes no UFC Vegas 104, no último sábado (15), Pedrita - em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight - resolveu desabar e fazer um apelo aos fãs de MMA, especialmente os brasileiros. E por mais que negue que a situação a deixe abale, a lutadora carioca fez questão de ressaltar que o apoio dos torcedores pode ser fundamental para o sucesso dos atletas dentro do octógono.

"Obrigada a todos aqueles que acreditaram em mim. Eu sei que muitos não acreditaram - eu tive duas derrotas antes. A gente vê a internet, vê os comentários... Mas eu só tenho a dizer, para todos aqueles que acreditaram em mim, muito obrigada. A Pedrita está de volta e se encontrou nessa categoria. Não me abalo, mas eu fico um pouco triste com o que as pessoas são capazes de falar. Não sabem nada do que a gente passa e fazem comentários (negativos). Mas não me abala em nada, já estou acostumada. Quem lutou com a Valentina em uma estreia e escutava: 'Humilhação! Vergonha! Ela não merece estar aí'. Quem já passou por isso... Mas o que eu tenho a dizer é: vamos dar força, galera. Vocês brasileiros principalmente, vamos dar força! Vocês são importantes para a gente também", desabafou Pedrita.

Nocaute, bônus e renovação?

Além de espantar a má fase, a vitória por nocaute sobre Josiane Nunes também rendeu a Priscila Pedrita um dos bônus de performance do UFC Vegas 104 e, consequentemente, 50 mil dólares (cerca de R$ 290 mil) extras no bolso. Mais do que o prêmio, no entanto, a lutadora carioca torce para que sua apresentação no card também possa lhe garantir uma renovação contratual, já que o embate de sábado marcou o último previsto em seu vínculo atual com a organização.