Após vitória do Inter Miami, Messi tem mais participações em gols do que jogos disputados em 2025

O Inter Miami venceu o Atlanta United, neste domingo, por 2 a 1, pela Major League Soccer (MLS), no Mercedes-Benz Stadium. Autor do primeiro gol, o argentino Lionel Messi soma mais participações em gols no ano do que jogos disputados.

Em cinco jogos, sendo titular em quatro oportunidades, Messi tem quatro gols marcados e duas assistências. Segundo dados do Sofascore, o argentino precisou de apenas 63 minutos para participar de um gol. O craque ainda finalizou 17 vezes, sendo 11 delas no alvo, deu nove passes decisivos e completou 13 dribles.

Somando ainda os amistosos de pré-temporada que o Inter Miami disputou em 2025, Messi tem mais dois gols e duas assistências no ano. Desde julho de 2023 na equipe norte-americana, o craque já disputou 44 jogos, balançou as redes 38 vezes e deu 20 passes para gol.

Lionel Messi pelo Inter Miami em 2025: ? 5 jogos (4 titular)

? 4 gols (!)

? 2 assistências (!)

? 6 participações em gols (!)

? 63 mins p/ participar de gol (!)

? 17 finalizações (11 no gol!)

? 9 passes decisivos (!)

? 13 dribles certos (!)

? Nota Sofascore 8.20 ??? pic.twitter.com/WeFM1ZKssL ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 17, 2025

Com a vitória, o Inter Miami assumiu a liderança da Conferência Leste da MLS, com dez pontos conquistados, em quatro jogos. A equipe ainda tem a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Vancouver Whitecaps, que segue com 100% de aproveitamento e 12 pontos.

O Inter Miami volta a campo neste sábado, às 20h30 (de Brasília), pela MLS, quando recebe o Philadelphia Union, no Chase Stadium.

A equipe de Lionel Messi ainda disputa o Mundial de Clubes no mês de junho, nos EUA. O Inter Miami compõe o grupo A da competição, junto com Palmeiras, Porto e Al Ahly.