Após título Gaúcho, Roger Machado celebra conquista do Internacional: "Na história do clube"

O Internacional conquistou o título do Campeonato Gaúcho, neste domingo, após empate em 1 a 1 diante do Grêmio, no Beira-Rio. Depois do jogo, o treinador Roger Machado destacou a importância da conquista para o resto da temporada e falou sobre entrar na história do clube.

"Agora não consigo expressar tudo. Quero estar lúcido para viver tudo isso. Tirar o Inter da fila das conquistas, tenho certeza de que vai pavimentar outras conquistas este ano. É resultado do trabalho. Todo jogo a gente entra no túnel e vê os ídolos. Sempre desejei estar naquele lugar e agora estou na história do clube", disse Roger Machado em entrevista coletiva.

????? ???? ?????????????: 46x campeão gaúcho! ???? OS DONOS DO ESTADO FICAM COM A TAÇA! O RIO GRANDE É NOSSO! O MAIOR VENCEDOR E ÚNICO ???? DO RS VENCE POR 3 A 1 NO AGREGADO E É CAMPEÃO! ?????????????????? #EssaTerraTemPatrão pic.twitter.com/XZSXDLdNdy ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 16, 2025

"Sei como funciona a rivalidade no estado. Vencemos e convencemos. Reverencio minha ancestralidade. Todos na família têm lado vermelho e azul. Mas eles me trouxeram até aqui, me fizeram entender o amor por esse clube", acrescentou.

Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, no último domingo, na Arena do Grêmio, o Internacional podia até perder por um gol de diferença para levantar o título Gaúcho.

Neste domingo, já no segundo tempo, Enner Valencia abriu o placar para os donos da casa com um belo gol de falta. O Grêmio até empatou o jogo com Lucas Esteves, mas não evitou a vitória do Colorado no placar agregado.

"Foi um lindo gol. A recuperação do Enner é uma frase que eu uso, que ninguém larga a mão de ninguém. A recuperação pode ser a partir do banco ou a partir do treino. Fico feliz porque a gente sempre acredita no jogador", comentou o treinador.

Esse foi o primeiro título do Internacional desde 2016. A conquista ainda impediu o octacampeonato do Grêmio no Campeonato Gaúcho, feito que só foi atingido pelo Colorado, entre 1969 e 1976. Agora, a equipe do técnico Roger Machado volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

O Internacional volta a campo no dia 29 de março, sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Flamengo, pela primeira rodada, no Maracanã.

"Penso que esse grupo está preparado para disputar outros títulos. Você vai percebendo os indícios com os jogos que você vira e os resultados que você mantém. A gente não sabe até onde pode evoluir. Ano passado, essa pergunta também foi feita. A margem de evolução depende do que irá acontecer dentro do campo e como iremos resolver os próximos problemas", projetou Roger Machado.