Após classificação com o Manauara, Joãozinho celebra vitória sobre o Amazonas: "Muito importante"

O Manauara conquistou um resultado importante no último sábado. O Robô venceu o Amazonas por 1 a 0, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense, no Carlos Zamith. Presente no duelo, o atacante Joãozinho comemorou o triunfo e a classificação antecipada da equipe para os playoffs.

"Foi uma vitória muito importante para o nosso grupo. Enfrentamos um adversário forte, que nos exigiu bastante, mas conseguimos seguir a estratégia traçada e sair com os três pontos. Isso mostra a evolução da equipe e aumenta a confiança para a sequência do campeonato", disse o jogador.

Após a vitória sobre a Onça, o Manauara chega na última rodada com chance de garantir a liderança do grupo B. O time enfrenta o Nacional-AM nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia. Um novo triunfo assegura a classificação direta para as semifinais do segundo turno.

"Sabemos da importância desse jogo contra o Nacional, uma vitória nos coloca direto nas semifinais. Vamos manter o foco e trabalhar forte para buscar mais um resultado positivo", concluiu o atacante.

Aos 31 anos, Joãozinho vive a sua segunda temporada no Manauara. Ele chegou ao clube em 2024, após disputar a Série D pelo Caxias e conquistar o acesso. No Robô, vem de três jogos de invencibilidade no estadual, com duas vitórias e um empate.