Antes de amistoso, última goleada do Santos também teve o Coritiba como vítima; relembre

O Santos goleou o Coritiba no último domingo, por 4 a 1, em amistoso preparatório para a estreia no Campeonato Brasileiro. Depois de quase oito meses, o Peixe voltou a conquistar uma goleada, que, por coincidência, também foi contra o Coxa.

No dia 22 de julho de 2024, as equipes se encontraram na Vila Belmiro, em duelo válido pela 17ª rodada da Série B. Com gols de Giuliano, Guilherme, Furch e Pedrinho, o time praiano goleou o Coritiba por 4 a 0.

Após isso, o Santos não conseguiu mais vencer um adversário com quatro gols a favor. O máximo que a equipe conseguiu foram vitórias por 3 a 0.

O time paranaense também está presente em outro capítulo na história recente do Alvinegro. Em novembro do ano passado, o Santos venceu o Coxa por 2 a 0, pela 37ª rodada da Série B. A vitória garantiu ao Peixe o acesso antecipado à elite do futebol brasileiro.

No último domingo, o Santos teve uma boa atuação em teste importante antes do início Brasileirão. Tiquinho Soares (2), Zé Ivaldo e Deivid Washington marcaram gols da vitória santista. Nicolas Careca descontou para o Coritiba.

A equipe de Pedro Caixinha vira a chave e passa a focar no duelo contra o Vasco, válido pela primeira rodada do Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo dia 30, no São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília).