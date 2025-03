Abel cutuca Estêvão e campo sintético: o que falaram após o Dérbi paulista

Abel Ferreira, do Palmeiras, e Emiliano Díaz, do Corinthians, além de jogadores como Piqueréz e Yuri Alberto, falaram após a vitória de 1 a 0 do Alvinegro na primeira decisão do Paulistão. O técnico alviverde cutucou Estêvão após o atacante perder a bola que resultou na jogada do gol corintiano, enquanto o filho de Ramón disse que Rodrigo Garro foi preservado por causa do gramado sintético do Allianz Parque.

O que eles falaram

Um contra-ataque nosso, poderíamos passar a bola ao lado e não passamos, demos o contra-ataque.

É normal o adversário querer bloquear nossos melhores jogadores. Temos de achar soluções, individuais e coletivas. Esta situação, poderia passar a bola ao Vitor Roque e decidiu ir em um para três ou quatro. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas.

Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Sobre Rodrigo (Garro), pelo campo, por muitas situações também, tínhamos trabalhado nos dois sentidos (com e sem o meia) e tivemos o cuidado de não arriscar no jogo por causa da questão do joelho dele.

Emiliano Díaz, em coletiva

Emiliano exalta Abel

O auxiliar e filho de Ramón Diáz ainda elogiou Abel Ferreira ao responder sobre a postura do time corintiano no primeiro jogo da final, no Allianz Parque.

Não foi uma estratégia se defender. O que aconteceu é que estamos falando de um time que tem o melhor treinador da América do Sul, com um elenco em que gastaram não sei quantos milhões, não é tão fácil. Não é possível também atacar e ter posse de bola. O adversário também joga em sua casa, em seu campo, que é sintético. Não é fácil.

Emiliano Díaz, em coletiva

Piqueréz aposta em histórico recente

O lateral-esquerdo relembrou as viradas do Palmeiras nas três últimas finais do Paulistão para seguir acreditando na reação. Os times voltam a se enfrentar no dia 27 de março, na Neo Química Arena, e o Timão tem a vantagem do empate para ser campeão.

A gente vem de três finais de Paulista virando no segundo jogo. O espírito é esse (...) É um grande desafio que a gente tem, mas a gente está acostumado a jogar esses tipos de jogo. Viemos de muitas finais nos últimos anos. A gente vai lá buscar o título.

Piqueréz, à Record

Yuri revela drama