Yuri revela problema no ombro e vitória no sacrifício: 'Difícil jogar aqui'

Yuri Alberto decidiu o confronto entre Corinthians e Palmeiras neste domingo, na vitória da equipe alvinegra por 1 a 0 no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O atacante revelou que jogou com dores e relatou dificuldade de jogar no estádio do rival.

O que aconteceu

O camisa 9 marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras, e comentou sobre dores que enfrenta no ombro. Yuri Alberto recebeu passe em profundidade de Memphis, tirou a marcação do zagueiro Micael e chutou no canto direito de Weverton, aos 13 minutos da segunda etapa.

A gente sabe da importância da vitória aqui, sabia da dificuldade que seria por conta do gramado, é muito difícil jogar aqui. Também estou com um problema no ombro que eu não sei como que eu consegui jogar hoje. Acho que isso não dá tranquilidade, a gente tem que continuar trabalhando. A gente sabe que 1 a 0 é um resultado muito difícil, difícil de segurar como foi hoje. Yuri Alberto, à Record.

Yuri ainda destacou "aprendizado" com queda na Libertadores, na derrota no agregado por 3 a 2 para o Barcelona de Guayaquil: "Serviu de um aprendizado muito grande, de como a gente tem que se portar fora de casa, ainda mais num clássico como esse, a gente não podia tomar nenhum gol. E a gente sabia que a chance que a gente tivesse, que a gente tinha que marcar, tinha que fazer gol. A gente virou a chave muito rápido para gente estar aqui hoje, concentrado, ligado e firme".