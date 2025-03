Yuri Alberto quer fazer valer 'protagonismo' em clássicos em 2025 para decidir final pelo Corinthians

Neste fim de semana, o Corinthians tem um compromisso importantíssimo na temporada. O Timão encara o Palmeiras no jogo de ida da final do Campeonato Paulista neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Após a eliminação precoce na Libertadores, o Corinthians quer dar uma resposta ao seu torcedor, e nada melhor do que fazer isso vencendo o primeiro Derby da decisão estadual. Para alcançar tal objetivo e sair na frente na busca pelo título, o Alvinegro espera poder contar com o protagonismo de Yuri Alberto.

Atual artilheiro do Timão, Yuri Alberto tem mostrado poder de decisão nos clássicos desta temporada. O camisa 9 alvinegro balançou as redes quatro vezes nos quatro jogos que disputou contra os principais rivais paulistas: São Paulo, Palmeiras e Santos.

O primeiro clássico do centroavante em 2025 foi contra o São Paulo, fora de casa, pela quarta rodada do Paulista. O Majestoso foi afetado pela chuva e o Corinthians saiu derrotado por 3 a 1. Yuri passou em branco, mas não deixou de mostrar garra no revés e lutou até o fim.

Em seguida, Yuri Alberto foi titular no primeiro Derby da temporada, pela sétima rodada, no Allianz Parque. O camisa 9 corintiano anotou o gol de empate do Timão após passe de Memphis já no fim do primeiro tempo. O atacante, porém, foi do céu ao inferno rapidamente, já que, aos 17 minutos da etapa final, foi expulso por simulação.

? É O TIME DO POVO, É O CORINGÃÃÃÃO...!!!! ? ? Jose Manoel Idalgo / Corinthians#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/mJXRlQC6SP ? Corinthians (@Corinthians) March 15, 2025

No duelo seguinte, contra o Santos, na Neo Química Arena, Yuri utilizou-se da 'lei do ex' para ir às redes novamente. O artilheiro anotou dois gols no clássico alvinegro aproveitando assistências de Martínez e Memphis, respectivamente. Assim, ele foi decisivo para a vitória corintiana, já que o Santos descontou nos minutos finais.

Por fim, o último clássico do Corinthians contou com o brilho de Yuri Alberto novamente. Pela semifinal do Paulistão, também na Arena, o Timão venceu o Santos por 2 a 1. O centroavante conseguiu a finalização em cruzamento que parecia ir pela linha de fundo e foi importante na classificação à final.

Além de decidir clássicos, Yuri Alberto também é o artilheiro do Alvinegro paulista nesta temporada. O jogador balançou as redes seis vezes em 15 jogos disputados - ele ultrapassou Talles Magno, com cinco gols, graças ao tento anotado no clássico contra o Santos, no último domingo.

O camisa 9, inclusive, soma bons números contra os rivais paulistas do Corinthians. Ele tem o Santos como uma das maiores vítima da carreira, com seis gols marcados em dez partidas. Contra o São Paulo, são cinco tentos em 16 jogos, enquanto contra o Palmeiras, acumula quatro gols em 17 duelos.

Agora, Yuri Alberto quer fazer valer o protagonismo em clássicos neste ano para voltar a marcar contra o Palmeiras e ajudar o Timão a erguer o título estadual. O clube procura encerrar um jejum de seis anos sem taças, já que não teve mais nenhuma conquista depois de 2019.