Vojvoda quer Fortaleza mais eficiente e vê final do Cearense em aberto

O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará neste sábado, no jogo de ida do Campeonato Cearense. O técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o duelo e ressaltou que o Leão do Pici precisava ser mais eficiente no jogo.

"A primeira etapa foi muito disputada, houve chance de gol em bola parada. Começamos bem, mas não tivemos a efetividade que precisávamos quando se tem esse volume de jogo. Vou assumir essa derrota e trabalhar essa semana para a final", declarou Vojvoda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fortaleza Esporte Clube (@fortalezaec)

Vojvoda também disse que, apesar da derrota, a grande final do Cearense está em aberto e vai trabalhar para levar o título.

"Quanto ao resultado, ainda está aberto. Ainda falta uma partida e eles sabem disso. Ainda ficam 90 minutos. São finais que se definem em duas partidas. Vamos trabalhar bem essa semana para chegar para a próxima decisão", afirmou o treinador do Fortaleza.

O jogo de volta da final do Campeonato Cearense é no próximo sábado (22), às 16h30 (de Brasília), novamente no Castelão. Para vencer o troféu ainda no tempo normal, o Fortaleza precisa vencer o Ceará novamente na Arena Castelão, por dois gols de diferença.