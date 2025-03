UFC: Jean Silva responde recado de jovem argentino com provocação; entenda

A estreia do argentino Kevin Vallejos foi um dos pontos altos do card do UFC Vegas 104, realizado no úiltimo sábado (15). Além da imponente vitória por nocaute técnico sobre seu adversário, o coreano Seung Woo Choi, o jovem lutador sul-americano, de apenas 23 anos, conseguiu chamar a atenção de um dos atletas do peso-pena (66 kg) com maior 'viés de alta' neste momento: o brasileiro Jean Silva, seu único algoz na carreira.

Logo após o anúncio de sua vitória na estreia pelo Ultimate, Vallejos aproveitou a oportunidade - ainda dentro do octógono, na entrevista pós-luta - para mandar um recado ao brasileiro e, quem sabe, já preparar o terreno para uma futura revanche. Vale lembrar que Jean e Kevin se enfrentaram pela primeira vez em setembro de 2023, pelo 'Contender Series'. Na ocasião, o atleta tupiniquim levou a melhor, por pontos, e conquistou um contrato com o UFC.

"Jean Silva, eu vou atrás de você! Vamos lá", disparou Vallejos, através de um intérprete.

A estratégia, aparentemente, deu certo, já que o atleta da equipe 'Fighting Nerds' rapidamente respondeu o chamado através das redes sociais. No seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Jean Silva rebateu o recado de Kevin Vallejos com uma provocação.

My son is needy. 😂 pic.twitter.com/h9FYr9tbvZ -- Jean de Lord Silva (@Jeansilvamma96) March 15, 2025

"Meu filho é carente (riso)", respondeu Jean, que também acrescentou uma foto da sua vitória sobre o argentino no Contender Series à publicação.

Revanche em um futuro distante

Apesar do jovem argentino ter conseguido atrair a atenção do algoz, é improvável que uma revanche entre Kevin Vallejos e Jean Silva seja programada pelo UFC neste momento. Isso porque, até mesmo pelo fato de ter entrado na organização há mais tempo, o peso-pena brasileiro já se encontra em um estágio mais avançado de sua carreira.

Desde que fez seu debute no principal evento de MMA do planeta, após vencer a batalha contra Vallejos no Contender Series, Jean deixou para trás quatro adversários - todos estes triunfos conquistados via nocaute, por sinal. Assim, com luta marcada contra Bryce Mitchell para o UFC 314, em abril, o atleta brasileiro está a um passo de entrar no ranking até 66 kg da organização. Portanto, uma revanche contra o jovem argentino, caso aconteça, ainda deve demorar bastante.