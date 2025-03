Treinador de St-Pierre aponta motivos que deixaram Poatan hesitante em derrota

A derrota de Alex Pereira para Magomed Ankalaev segue repercutindo no mundo do MMA. Desta vez, Firas Zahabi, líder da Tristar Gym, não perdeu tempo e deu sua opinião sobre o revés do lutador brasileiro no UFC 313. Para o treinador, 'Poatan' hesitou na hora de golpear durante a luta devido às tentativas de quedas aplicadas pelo wrestler russo.

Em um vídeo no seu canal no YouTube, o técnico, conhecido por ser o mentor do ex-campeão Georges st-Pierre, detalhou os bastidores da luta que influenciaram na primeira derrota do brasileiro na divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate. Para Zahabi, o golpe desferido por Ankalaev que atordoou Poatan no segundo assalto foi a chave para vitória do lutador russo, já que o ex-campeão não conseguiu ser agressivo - devido à preocupação tanto com a trocação quanto com a defesa de quedas.

"Tenho a minha ideia do porquê ele estava hesitante. Primeiro, ele estava preocupado com a queda. Ele não queria ser derrubado, e isso estava em sua mente quando ele foi atordoado. Depois, ele ficou preocupado com a trocação e as quedas. Foi demais. Ele teve que pensar duas vezes antes de lançar golpes e ficou paralisado pela análise. Ele estava tentando prever o que Ankalaev faria. Ankalaev era mais imprevisível do que Pereira. Pereira, todos nós sabemos o que vai acontecer - o chute baixo, o joelho, o gancho de esquerda", ressaltou o treinador.

Ainda durante a entrevista, Firas Zahabi destacou o terceiro fator que teria influenciado na derrota de Alex 'Poatan' no UFC 313. Para o líder da Tristar Gym, o brasileiro não estava em uma noite inspirada. E a falta de criatividade influenciou diretamente na possível dúvida em desferir golpes contra o atual campeão dos meio-pesados.

"Acho que ele teve uma noite ruim, e ele foi dominado talvez pela ameaça do wrestling, mas ele não arremessou muito (golpes). Pareceu que depois que ele foi atordoado no segundo round, ele meio que ficou muito conservador. Foi uma loucura. Surpreendeu todo mundo", finalizou.

Destino de Poatan

Magomed Ankalaev e Alex Pereira demonstraram interesse em realizar uma possível revanche pelo título da categoria, enquanto o evento ainda estuda uma possível data e o local para o confronto. Recentemente, Poatan usou seu canal no YouTube para revelar que já existem negociações em andamento.

Vale lembrar que Ankalaev concedeu entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight minutos após a vitória afirmando que daria a revanche para o rival brasileiro. Durante o discurso, o lutador aproveitou para provocar o ex-campeão, dizendo que ele estava correndo o tempo todo durante a luta.