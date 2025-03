Torcida do Palmeiras "busca" ônibus no CT antes de primeira final do Paulista contra o Corinthians

O apoio da torcida do Palmeiras antes da primeira final do Campeonato Paulista começou bem antes da bola rolar. Na tarde deste domingo, torcedores foram até a Academia de Futebol para "buscar" o ônibus com a delegação alviverde e acompanhar até o trajeto ao Allianz Parque.

Palmeiras e Corinthians começam a decidir a final do Estadual neste domingo. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na casa palmeirense. A volta está marcada para acontecer no dia 27 de março, na Neo Química Arena, às 21h35.

Palmeirenses marcaram presença em frente ao CT, carregando bandeirões, cantando músicas de apoio e com sinalizadores verde. A torcida alviverde geralmente faz esse tipo de evento em jogos decisivos.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de três conquistas seguidas (2022, 2023 e 2024) busca a conquista do tetracampeonato inédito do Paulistão. O treinador português ainda tenta a "trinca" de conquistar pelo menos um título em cima dos rivais paulistas.

O Palmeiras chegou à final depois de passar pelo São Paulo, com vitória por 1 a 0, na última segunda-feira. Antes disso, a equipe havia vencido o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, por 3 a 0, enquanto na primeira fase foi vice-líder da chave, com 23 pontos, somando seis vitórias, cinco empates e uma derrota.

Palmeiras e Corinthians voltam a decidir um Paulistão depois de quatro anos. A última vez que os times se enfrentaram em uma decisão foi em 2020. Na oportunidade, o Palmeiras bateu o rival nos pênaltis.