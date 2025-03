Torcida do Corinthians faz festa em frente ao CT e apoia elenco antes de final do Paulistão

Na tarde deste domingo, pouco antes da bola rolar para o primeiro Derby pela final do Campeonato Paulista, a torcida do Corinthians marcou presença no CT Dr. Joaquim Grava. Os torcedores estiveram na frente do centro de treinamentos e fizeram festa para apoiar o elenco antes do jogo de ida.

A Fiel Torcida entoou cantos de apoio à equipe e também em provocação aos rivais. Os torcedores também acompanharam a saída do ônibus do Corinthians rumo ao Allianz Parque, palco do primeiro confronto da decisão estadual.

A movimentação da torcida corintiana em frente ao CT foi registrada pelo lateral direito Matheuzinho, que publicou um vídeo nos stories do Instagram para mostrar o apoio dos torcedores.

Dia de Corinthians no meio da Fiel Torcida na porta do CT Dr. Joaquim Grava! Acompanhe na Corinthians TV AO VIVO ?? https://t.co/qioAzdrT2b#PALxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/lgHa6Gogwt ? Corinthians (@Corinthians) March 16, 2025

O ato em apoio ao elenco foi convocado pela principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, e teve início às 14h30 (de Brasília).

O Corinthians visita o Palmeiras logo mais, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, no primeiro jogo da decisão do Paulistão. O Timão tem o direito de decidir em casa, uma vez que possui a melhor campanha geral do torneio.

O Corinthians está de volta à decisão do Estadual depois de cinco anos e tenta conquistar um título pela primeira vez desde 2019. Além disso, o Alvinegro paulista ainda busca evitar o tetracampeonato inédito do rival.