Torcedores de Fla e Flu brigam antes de clássico da final do Carioca

Torcedores de Flamengo e Fluminense se envolveram em uma briga, horas antes do clássico de logo mais, que decide o Campeonato Carioca de 2025. O confronto ocorreu no bairro do Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nas imagens da briga que circularam nas redes sociais, é possível ver torcedores portando pedras e pedaços de madeira, além de algumas bombas estourando.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, os torcedores deixavam a comunidade do Rato quando a briga ocorreu.

Ainda de acordo com a PMERJ, não houve prisões e a confusão foi contida com uso de cassetetes.

Flamengo e Fluminense estão em campo para a decisão do Campeonato Carioca 2025. O Rubro-Negro venceu o primeiro duelo por 2 a 1.

O clima do jogo de ida foi quente, com provocações de ambos os lados e confusão no final do jogo.

