Tetra, jejum e mais: o que está em jogo para Corinthians e Palmeiras na grande final do Paulistão

Neste fim de semana, a cidade de São Paulo recebe uma grande decisão. Palmeiras e Corinthians se enfrentam na tarde deste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, no duelo de ida da final do Campeonato Paulista.

As duas equipes, claro, entram em campo em busca do título do Paulistão. Contudo, o troféu estadual pode representar muito tanto para Corinthians como para Palmeiras. Os times têm um objetivo em comum, mas com significados completamente distintos.

Mandante deste primeiro confronto da final, o Palmeiras é atual tricampeão paulista (2022, 2023 e 2024) e busca o tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista. Tal feito só foi alcançado uma vez na história, pelo extinto Paulistano, entre 1916 e 1919.

A última vez que o Palmeiras teve a oportunidade de conquistar tetracampeonato estadual foi em 1935. Na época, o Palestra Itália ergueu a taça em três anos consecutivos (1932, 1933 e 1934), mas foi impedido pelo Santos de levar o tetra. Agora, 90 anos depois, a equipe recebe essa chance novamente.

Além disso, na final deste domingo, o Alviverde também procura manter o recente domínio sobre o maior rival. Nos últimos cinco anos, dos 19 clássicos, o time palmeirense venceu oito, com oito empates e somente três triunfos alvinegros. Na última final disputada entre as equipes, inclusive, o Verdão levou a melhor.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, também tem motivos para desejar esse título estadual no quesito individual. Caso conquiste o Paulista novamente, o comandante português irá superar Oswaldo Brandão e se isolará no ranking de treinadores que mais vezes foram campeões pelo clube.

Do outro lado, o Corinthians vê a final do Paulistão como uma forma de recuperar a confiança e dar uma resposta ao seu torcedor após a eliminação precoce na Libertadores. O Timão deu adeus à competição continental após perder para o Barcelona-EQU, por 3 a 2 no agregado, na terceira fase.

De volta à final do Estadual após cinco anos, Alvinegro paulista também tem um fator especial em jogo. O clube não ganha um título há seis anos, e quer quebrar esse jejum incômodo. A última conquista corintiana foi em 2019, quando ganhou o Paulista sobre o São Paulo.

Um título também pode devolver a paz ao técnico Ramón Díaz. Com a queda na Libertadores, o treinador se viu sob pressão no comando da equipe. Apesar do presidente Augusto Melo ter bancado a permanência do argentino até o fim do ano, um possível vice pode fazer com que o trabalho da comissão seja ainda mais questionado pela torcida. O troféu estadual, inclusive, poderia ser o primeiro do comandante com o Alvinegro.

O clube do Parque São Jorge ainda vive uma missão 'invertida'. Em 2020, o Timão teve a chance de se tornar tetracampeão paulista, mas foi impedido pelo rival Palmeiras. Hoje, quem tem a tarefa de impedir o quarto título consecutivo do Verdão é o Alvinegro.

Por fim, o título do Paulistão pode representar, tanto para Corinthians como para Palmeiras, um aumento de autoconfiança para a sequência da temporada. Ambas as equipes disputam o Brasileirão e a Copa do Brasil, enquanto o Verdão briga pela Libertadores e o Timão pela Sul-Americana.

O primeiro jogo da final do Paulista está marcado para este domingo. Como o Corinthians tem a melhor campanha geral do torneio, ganhou o direito de jogar a volta em casa. O duelo acontece no próximo dia 27 de março, às 21h35, na Neo Química Arena.